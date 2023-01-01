Лента новостей
- Подросток из Уральска рассказала, каково быть американской старшеклассницей 23:14 135
- Казахстанские теннисисты вылетели с исторического турнира 22:49 183
- Золотая медаль и коррекция зрения: Бибисара Асаубаева подвела личные итоги года 22:21 328
- Имангали Тасмагамбетов назначен генеральным секретарём ОДКБ 21:55 298
- Дождь, метель и гололёд: несколько дней непогоды ожидаются в Казахстане 21:17 323
- Беспилотные автобусы запустили в Корее 20:43 440
- Австралия и Таиланд: где сыграют казахстанские теннисисты на предстоящей неделе 20:15 319
- Заблудились на тракторе в степи: двух сельчан спасли в Костанайской области 19:46 396
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 19:18 415
- Нефтяная компания в Жанаозене отреагировала на видеообращение рабочих 18:34 836
- Кукушкин начал 2023 год с поражения 18:06 331
- В новогоднюю ночь в Казахстане родились 240 малышей 17:11 479
- "Трамвай безопасности" запустили в Павлодаре 16:37 496
- Трогательным видео спасения котёнка в Жезказгане поделились пожарные 16:05 368
- Новогодняя ёлка сгорела в Кызылорде 15:25 495
- Токаев подписал закон о развитии агломерации 15:06 447
- Три малыша появились на свет в столичном роддоме в новогоднюю ночь 14:38 713
- Иномарка перевернулась недалеко от Талдыкоргана. Погибли два человека 14:06 508
- В английском городе отменили новогодний салют из-за моржа 13:47 536
- Астана примет легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor tour 13:13 381
- Заблудившихся рыбаков и пастуха искали карагандинские спасатели в новогоднюю ночь 12:49 554
- Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску 12:05 480
- Спас четверых из задымленной многоэтажки: в Павлодаре наградили пожарного 11:48 461
- Коронавирусом за сутки заразились 180 казахстанцев 11:14 520
- Пенсии, зарплаты, интернет. Что изменится для казахстанцев в 2023 году 11:01 1829
- Президент поблагодарил работавших в новогоднюю ночь казахстанцев 10:32 543
- Под видом "тайного Санты" могут скрываться мошенники — эксперт 09:42 480
- Неблагоприятные метеоусловия 1 января ожидаются в Костанае 09:04 592
- Рыбакина узнала свою первую соперницу в новом году 08:17 480
- Telegram в 2023 году обгонит WhatsApp по числу скачиваний в Европе - исследование 07:26 474
- Токаев подарил микроавтобус детдому ВКО 06:29 561
- Тимофей Скатов принёс первую победу Казахстану на турнире United Cup 05:58 566
- В Астане в ценовом сговоре подозревают молочных производителей 04:45 832
- Какой будет погода по Казахстану 1 января 03:51 556
- За 2022 год в Казахстане родилось свыше 400 детей 02:38 683
- 2022 год дал нам всем уверенность в своих силах - премьер РК 01:17 656
- Безопасность казахстанцев в ноговоднюю ночь обеспечивают свыше 24 тысяч наших сотрудников - МВД 00:34 505
- "С большой надеждой смотрю в 2023 год". Токаев поздравил казахстанцев 00:05 601
- Вылетевший в Костанай самолёт Fly Arystan вернулся в Алматы. Рейс отменили 31.12.2022 967
- Жителей Земли поздравили с Новым годом из космоса 31.12.2022 486
- Самая сексуальная боксёрша в Казахстане пообещала исполнить два желания своих фанатов 31.12.2022 901
- Жителю Костаная удалось сохранить уникальную коллекцию советских новогодних игрушек 31.12.2022 871
- В Уральске под Новый год арестовали блогера 31.12.2022 1400
- Назван продукт, вызывающий рак. Он есть на новогоднем столе почти у каждого 31.12.2022 66621
- Камеры помогли полицейским вычислить хранившего наркотики жителя Туркестана 31.12.2022 1098
- Врачи не рекомендуют заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи 31.12.2022 498
- Спас тонущих детей: полицейский-герой из Павлодарской области навестил подопечных 31.12.2022 536
- Илон Маск за год потерял 200 миллиардов долларов 31.12.2022 685
- Смерть пожилой женщины возле торгового центра расследуют в Караганде 31.12.2022 1063
- Как уберечь здоровье за новогодним столом, рассказали казахстанские врачи 31.12.2022 527
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 565
- Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI 31.12.2022 718
- Полицейский Дед Мороз исполнил мечту четырёхлетнего мальчика из детдома 31.12.2022 816
- Шавкату Рахмонову в 2023 году предложили топовый бой 31.12.2022 910
- ТОП-5 самых смешных преступлений 2022 года опубликовали столичные полицейские 31.12.2022 725
- Полицейские поделились видео спасения водителя в Семее 31.12.2022 497
- В новогоднюю ночь будут дежурить более трёх тысяч казахстанских спасателей 31.12.2022 536
- Необычное свечение в небе переполошило жителей Уральска 31.12.2022 11624
- Бибисара Асаубаева рассказала, кому посвятила победу в чемпионате мира по блицу 31.12.2022 730
- Президент назначил судей Конституционного Суда РК 31.12.2022 563
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 8083
- Поздравления с Новым годом продолжают поступать в Акорду 31.12.2022 943
- Каким будет январь 2023 года 31.12.2022 795
- Коронавирусом в минувшие сутки заболели 202 казахстанца 31.12.2022 619
- ATP назвала Скатова одним из открытий сезона 31.12.2022 563
- ФИФА призвала начинать все футбольные матчи с минуты молчания в память о Пеле 31.12.2022 743
- В Уральске загорелся архив 31.12.2022 695
- Шавкат Рахмонов получил плохую новость после срыва своего боя в UFC 31.12.2022 7471
- Виновного в разливе нефтепродуктов в степи нашли и оштрафовали в Атырауской области 31.12.2022 693
- Жители Уральска собрали автоёлку из 40 машин 31.12.2022 1330
- В Экибастузе устранили аварию на водопроводе 31.12.2022 781
- В Актобе прощаются с погибшим мальчиком 31.12.2022 2566
- "Мисс Вселенная Казахстан – 2022" Диана Ташимбетова лишилась титула 31.12.2022 37941
- В ресторане в Турции произошел взрыв 31.12.2022 825
- В Экибастузе снова произошла коммунальная авария 30.12.2022 718
- Шокирующие детали о семье убитого в Актобе мальчика рассказали в доме ребёнка 30.12.2022 15781
- Новые функции появились в Telegram 30.12.2022 770
- Благотворители в Астане вовлекали детей в культовые обряды и пропагандировали религиозное превосходство 30.12.2022 835
- Как будет работать общественный транспорт в Алматы с 31 декабря по 3 января 30.12.2022 10620
- Выпускники казахстанских вузов в среднем зарабатывают 155 621 тенге в месяц 30.12.2022 706
Подросток из Уральска рассказала, каково быть американской старшеклассницей
16-летняя Азиза из Уральска стала участницей FLEX (Future Leaders Experience) – популярная программа учёбы по обмену в США для старшеклассников. Школьников из других стран распределяют по разным штатам Америки, где они живут академический год в семье и учатся в местной школе. Девушка рассказала - каково быть казахстанке американской школьницей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
О роли семьи
У меня было замечательное детство. Мои родители очень любящие и заботливые. Оба получали образование в Англии, в Брайтоне. Там же мы с братом учились в начальной школе Моулсекумб. Поэтому я с детства понимала каково это – учиться за границей. Родители начали обучать меня английскому, когда я была в третьем классе. В самом начале мне было довольно трудно, но мне очень помогла учёба в английской школе.
Когда мы вернулись в Уральск, каждую субботу родители брали меня и моего брата с собой в разговорный клуб, который проводится в Американском уголке. Это была прекрасная возможность улучшить свои навыки общения на английском.
"Каждый год более 100 детей из Казахстана едут учиться в США"
Я подала заявку на программу FLEX, которая состоит из трёх туров и каждый из них требует напряженной работы. Первый тур – написание эссе, второй – 15-минутный тест, 3 тур – три эссе и интервью.
Это большая возможность для молодёжи. Каждый старшеклассник 8 - 10 классов может подать заявку на эту программу обмена, независимо от того, где он живёт, какой у него уровень владения английским языком и учиться в США также, как и я.
Высокий уровень владения английским не обязателен. Это программа культурного обмена, поэтому ответственность, умение решать проблемы, уверенность, отношение к людям, и самое главное, то, как ты представляешь свою страну, – это те ценности, которые являются ключевыми при отборе участников.
О жизни в США
Я живу в Блафтоне, штат Индиана, и учусь в американской средней школе. Обучаясь здесь, я знакомлюсь со стилем жизни американцем, их культурой и традициями. И в то же время я представляю Казахстан, наши традиции, историю и ценности.
Жизнь, культура, люди и система образования здесь совсем другие. Это полная противоположность к тому, к чему я привыкла. После пары месяцев учёбы я поняла, насколько поразительно разнообразие всего в США, насколько отличается их жизнь, еда и особенно школа. Футбольные и баскетбольные матчи каждую пятницу, чирлидинг и внеклассные мероприятия – это так весело, прямо как в кино.
О тоске по Казахстану
В первый месяц, как я приехала сюда, мне было трудно привыкнуть к новой школе, хост-семье и культуре. Я поняла, как сильно люблю свою страну, город и родную семью. Я очень скучаю по Казахстану и родному Уральску.
Однако, я счастлива, что мне довелось ощутить вкус жизни американского старшеклассника. Это замечательная возможность, и в будущем я бы хотела учиться в университете за границей.
Выводы
Мой год обмена – это отличный опыт для моего будущего. Я многому учусь здесь. К примеру тому, как брать на себя ответственность, жить отдельно от своей семьи в совершенно другом обществе и пробовать что-то новое. Я думаю, что это важная ступенька на пути к моей взрослой и студенческой жизни.
-
Trend news
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 563
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 7995
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 2744
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1377
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 872
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3460
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 6398
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 34452
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 40374
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1634
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1445
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1396
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1243
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1060
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2333
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1714
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 110600
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43566
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 61747
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1580
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13056
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 7018
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1781
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2133
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46168
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25335
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2335
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2432
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20365
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2022
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7921
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47293
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16985
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3456
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5579
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3152
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4290
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5543
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8330
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3923
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46334
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3271
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4112
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10168
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69981
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13588
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6601
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16224
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20224
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6080
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3635
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37400
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4051
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4926
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49258
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9251
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13545
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5405
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56714
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4557
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23027
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11528
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 6007
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4617
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7167
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6179
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4957
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4852
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7700
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5319
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39361
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23369
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11654
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8827
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5779
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 32209
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47709
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5846
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 21129
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 8578
-
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 673
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 626
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 947
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1138
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1698
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3433
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3473
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3471
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1850
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1765
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1941
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1720
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1825
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2215
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2876
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2660
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3185
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3037
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2948
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 4007
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3910
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4253
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4734
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4663
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4898
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4745
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4887
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5552
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5678
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5834
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5944
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5597
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6093
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5795
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5893
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5871
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6034
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6359
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6054
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6292
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6428
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6447
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6622
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7098
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7383
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7191
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7603
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7262
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7304
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7296
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7168
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7601
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7915
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7540
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25878
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7981
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7705
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7742
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12923
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8543
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17333
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15306
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15361
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16101
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14791
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19377
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15964
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17494
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18612
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18046
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15544
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16063
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35339
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17165
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20272
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16151
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17355
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17930
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19436
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17337