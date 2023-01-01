Подросток из Уральска рассказала, каково быть американской старшеклассницей

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16-летняя Азиза из Уральска стала участницей FLEX (Future Leaders Experience) – популярная программа учёбы по обмену в США для старшеклассников. Школьников из других стран распределяют по разным штатам Америки, где они живут академический год в семье и учатся в местной школе. Девушка рассказала - каково быть казахстанке американской школьницей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

О роли семьи

У меня было замечательное детство. Мои родители очень любящие и заботливые. Оба получали образование в Англии, в Брайтоне. Там же мы с братом учились в начальной школе Моулсекумб. Поэтому я с детства понимала каково это – учиться за границей. Родители начали обучать меня английскому, когда я была в третьем классе. В самом начале мне было довольно трудно, но мне очень помогла учёба в английской школе.

Когда мы вернулись в Уральск, каждую субботу родители брали меня и моего брата с собой в разговорный клуб, который проводится в Американском уголке. Это была прекрасная возможность улучшить свои навыки общения на английском.

"Каждый год более 100 детей из Казахстана едут учиться в США"

Я подала заявку на программу FLEX, которая состоит из трёх туров и каждый из них требует напряженной работы. Первый тур – написание эссе, второй – 15-минутный тест, 3 тур – три эссе и интервью.

Это большая возможность для молодёжи. Каждый старшеклассник 8 - 10 классов может подать заявку на эту программу обмена, независимо от того, где он живёт, какой у него уровень владения английским языком и учиться в США также, как и я.

Высокий уровень владения английским не обязателен. Это программа культурного обмена, поэтому ответственность, умение решать проблемы, уверенность, отношение к людям, и самое главное, то, как ты представляешь свою страну, – это те ценности, которые являются ключевыми при отборе участников.

О жизни в США

Я живу в Блафтоне, штат Индиана, и учусь в американской средней школе. Обучаясь здесь, я знакомлюсь со стилем жизни американцем, их культурой и традициями. И в то же время я представляю Казахстан, наши традиции, историю и ценности.

Жизнь, культура, люди и система образования здесь совсем другие. Это полная противоположность к тому, к чему я привыкла. После пары месяцев учёбы я поняла, насколько поразительно разнообразие всего в США, насколько отличается их жизнь, еда и особенно школа. Футбольные и баскетбольные матчи каждую пятницу, чирлидинг и внеклассные мероприятия – это так весело, прямо как в кино.

О тоске по Казахстану

В первый месяц, как я приехала сюда, мне было трудно привыкнуть к новой школе, хост-семье и культуре. Я поняла, как сильно люблю свою страну, город и родную семью. Я очень скучаю по Казахстану и родному Уральску.

Однако, я счастлива, что мне довелось ощутить вкус жизни американского старшеклассника. Это замечательная возможность, и в будущем я бы хотела учиться в университете за границей.

Выводы

Мой год обмена – это отличный опыт для моего будущего. Я многому учусь здесь. К примеру тому, как брать на себя ответственность, жить отдельно от своей семьи в совершенно другом обществе и пробовать что-то новое. Я думаю, что это важная ступенька на пути к моей взрослой и студенческой жизни.