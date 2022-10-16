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pixabay.com Сегодня, 20:46
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Фото: pixabay.com

Подростку выстрелили в живот в ЗКО

15-летний мальчик госпитализирован санавиацией в тяжёлом состоянии.

Подросток получил огнестрельное ранение в селе Ханордасы Бокейординского района ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
 
По информации пресс-службы управления здравоохранения, у 15-летнего мальчика диагностировали огнестрельное ранение передней брюшной стенки.

"Общее состояние стабильно тяжелое. Санавиацией транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога воздушным транспортом. Сейчас находится в областной детской многопрофильной больнице. Состояние стабильное, наблюдается улучшение", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции ЗКО обещали прокомментировать случай позже.

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#Стрельба #Скорая помощь #преступность
Сегодня, 20:46
47
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