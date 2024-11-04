Подростков задержали со 100 дозами мефедрона в Шымкенте

В Шымкенте задержали пятерых несовершеннолетних жителей Туркестанской области, которые на протяжении почти двух месяцев занимались закладками наркотиков. Все они из благополучных семей. За каждую закладку подросткам платили по полторы тысячи тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У задержанных изъяли более 100 доз “мефедрона”. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

За последнюю неделю по республике выявлено 16 фактов сбыта наркотиков, из незаконного оборота изъято 10 кг синтетики.