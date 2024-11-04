Подростков задержали со 100 дозами мефедрона в Шымкенте
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В Шымкенте задержали пятерых несовершеннолетних жителей Туркестанской области, которые на протяжении почти двух месяцев занимались закладками наркотиков. Все они из благополучных семей. За каждую закладку подросткам платили по полторы тысячи тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
У задержанных изъяли более 100 доз “мефедрона”. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
За последнюю неделю по республике выявлено 16 фактов сбыта наркотиков, из незаконного оборота изъято 10 кг синтетики.
"Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Ещё раз призываем родителей обращать внимание на то, чем занимаются ваши дети и с кем они общаются. Разъясняйте им правовые последствия распространения наркотиков. Помните, ваша забота поможет избежать возможной трагедии", – отметил зампредседателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
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