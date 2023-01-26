Подростков в Казахстане будут вакцинировать от вируса папилломы человека

Фото: Иллюстративное фото

Несовершеннолетних детей в Казахстане планируют вакцинировать от вируса папилломы человека. Минздрав разрабатывает комплексный план по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности в кулуарах сената сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

"Министерством разрабатывается комплексный план по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы. В этом плане предусмотрено внедрение вакцинации против ВПЧ (вирус папилломы человека) и проведение профилактики от раковых заболеваний, поэтому эта работа будет проводиться, мы её запланировали, конечно, с согласия родителей", - сказала Гиният.

По её словам, уже ведётся подготовка нормативно-правовых актов, в этом году запланирована защита бюджета.

"Если мы защитим и это будет в нацкалендаре, то это будет бесплатно", - уточнила министр.

Различные виды вируса папилломы могут вызвать в течение нескольких лет после заражения раковые заболевания у мужчин и женщин.