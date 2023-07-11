Подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Костанае

Фото: polisia.kz

Подростков, которые помогли задержать грабителя, наградили в департаменте полиции Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Начальник ДП Ерлан Файзуллин вручил грамоты и благодарственные письма детям и их родителям.

Вечером 2 июля в полицию поступило сообщение о том, что мужчина зашёл в магазин в одном из микрорайонов Костаная и, угрожая продавцу ножом, похитил из кассы 35 тысяч тенге.

Как только подозреваемый вышел из магазина, продавец начала кричать. Возле торговой точки в тот момент оказались четверо подростков. Они услышали зов и побежали за подозреваемым. В это же время продавец вызвала полицию.

Два ученика восьмого класса и два шестиклассника сняли на видео убегающего мужчину и стали свидетелями того, как он выкинул нож. Показания подростков помогли найти вещественное доказательство.

"Мы знали, что в той стороне, куда побежал грабитель, находится участковый пункт полиции. Поэтому и были уверены, что помощь придёт скоро", – рассказал один из участников погони.

На вызов оперативно отреагировали участковый инспектор полиции Сабит Абишев и помощник участкового Ренат Изабеков, которые задержали подозреваемого мужчину. У него изъяли похищенные деньги, вскоре обнаружили и орудие преступления.

По факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК - “Грабёж”.