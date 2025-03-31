Подростки жестоко избили пенсионера в Темиртау
Ужасные кадры распространились в социальных сетях.
Сегодня, 11:06
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Сегодня, 11:06Сегодня, 11:06
125Фото: pixabay.com
В Темиртау подростки избили пенсионера и сняли нападение на видео, передаёт BaigeNews.kz.
Позже видео распространилось в Сети и вызвало бурю возмущения казахстанцев.
Подозреваемых в нападении на 67-летнего мужчины уже задержали.
Департамент полиции Карагандинской области проводит расследование по данному факту.
Как сообщается, об этом случае в полиции узнали ещё до появления видео в Казнете.
"Все виновные, в том числе несовершеннолетние, установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Законных представителей несовершеннолетних привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание. Всех подростков поставили на профилактический учет", – говорится в сообщении.
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