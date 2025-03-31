В Темиртау подростки избили пенсионера и сняли нападение на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Позже видео распространилось в Сети и вызвало бурю возмущения казахстанцев.

Подозреваемых в нападении на 67-летнего мужчины уже задержали.

Департамент полиции Карагандинской области проводит расследование по данному факту.

Как сообщается, об этом случае в полиции узнали ещё до появления видео в Казнете.