Заместитель акима и педагоги понесли наказание после того, как подростки жестоко избили 67-летнего пенсионера, передаёт BaigeNews.kz.

"Я дал поручение объявить строгий выговор заместителю акима Темиртау по социальным вопросам за ненадлежащий контроль за несовершеннолетними", - сказал аким региона Ермаганбет Булекпаев.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли заместителей директоров образовательных учреждений, где обучаются подростки.

"Мы безусловно обеспокоены подростковой агрессией и приступим к разработке дополнительных мер по минимизации подобных инцидентов в будущем. Все виновные будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства. По данному случаю полиция ведет следствие", – добавил аким.

Он также призвал родителей и педагогов уделять больше времени воспитанию детей и формированию у них уважительного отношения к другим людям.

Напомним, на днях подростки ворволись в дом пожилого мужчины и избили его. Нападение сняли на видео, которое впоследствии распространилось в социальных сетях.

Все виновные задержаны и водворены в изолятор временного содержания.