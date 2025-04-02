Подростки жестоко избили пенсионера в Темиртау: замакима получил выговор
Всех подростков поставили на профилактический учет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель акима и педагоги понесли наказание после того, как подростки жестоко избили 67-летнего пенсионера, передаёт BaigeNews.kz.
"Я дал поручение объявить строгий выговор заместителю акима Темиртау по социальным вопросам за ненадлежащий контроль за несовершеннолетними", - сказал аким региона Ермаганбет Булекпаев.
Также к дисциплинарной ответственности привлекли заместителей директоров образовательных учреждений, где обучаются подростки.
"Мы безусловно обеспокоены подростковой агрессией и приступим к разработке дополнительных мер по минимизации подобных инцидентов в будущем. Все виновные будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства. По данному случаю полиция ведет следствие", – добавил аким.
Он также призвал родителей и педагогов уделять больше времени воспитанию детей и формированию у них уважительного отношения к другим людям.
Напомним, на днях подростки ворволись в дом пожилого мужчины и избили его. Нападение сняли на видео, которое впоследствии распространилось в социальных сетях.
Все виновные задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Самое читаемое
- Мгновенная карма: подростков, избивших пенсионера в Темиртау, наказали сверстники
- Казахстанские права больше не действуют в России: что делать водителям?
- Тело мужчины с разбитой головой найдено в сквере Тараза
- Подробности взрыва катера в Таиланде с туристами из Казахстана
- Международные лидеры поздравили Токаева с праздником Ораза айт