Подростки устроили драку в центре Петропавловска

17-летний парень пострадал в драке подростков в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Инцидент произошёл около 19:00 2 ноября.

"На номер "102" поступило телефонное сообщение о том, что по улице Интернациональной происходит драка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Второго отдела полиции управления полиции Петропавловска. Пострадавший в результате конфликта 17-летний житель областного центра бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту начато досудебное расследование по пункту 7 части 2 статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", — сообщили в департаменте полиции области.

В ведомстве отметили, что по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний житель города.