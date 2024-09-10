Подростки сняли видео убийство в Астане
Сегодня, 20:54
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Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
230Фото: polisia.kz
Подростки помогли полицейским раскрыть тяжкое преступление в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Юноши стали свидетелями конфликта между двумя мужчинами, во время которого один из них ударил оппонента ножом и затем скрылся. Ребята сняли происходящее на камеру мобильного телефона и показали видео инспекторам роты патрульной полиции. Запись помогла полицейским при задержании подозреваемого и сборе доказательств.
Задержан 63-летний мужчина. Свидетели его опознали. Мужчину доставили на место происшествия и передали следственно-оперативной группе.
Полицейские выразили благодарность подросткам, которые, не испугавшись, сняли на видео момент преступления и вызвали стражей порядка.