Подростки сняли видео убийство в Астане

Подростки помогли полицейским раскрыть тяжкое преступление в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Юноши стали свидетелями конфликта между двумя мужчинами, во время которого один из них ударил оппонента ножом и затем скрылся. Ребята сняли происходящее на камеру мобильного телефона и показали видео инспекторам роты патрульной полиции. Запись помогла полицейским при задержании подозреваемого и сборе доказательств.

Задержан 63-летний мужчина. Свидетели его опознали. Мужчину доставили на место происшествия и передали следственно-оперативной группе.

Полицейские выразили благодарность подросткам, которые, не испугавшись, сняли на видео момент преступления и вызвали стражей порядка.