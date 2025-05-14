В селе Ащыбулак Енбекшиказахского района Алматинской области местные подростки, работающие в бане "Д.", тайно сняли на видео 16-летнюю девушку через скрытое отверстие и распространили запись среди жителей села, передаёт BaigeNews.kz.

"Мать пострадавшей сообщила, что инцидент серьезно травмировал ее дочь. Семья обратилась в полицию, и по факту случившегося подано заявление", - говорится в распространяемой в Сети публикации.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что стражи порядка установили и доставили всех участников инцидента, включая подростка, который тайно вел видеосъемку девушки в общественной бане.

Законных представителей виновных подростков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, полицией внесено представление в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате для принятия дополнительных профилактических мер и устранения причин и условий, способствующих подобному поведению.

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