Вопиющий случай произошел в одной из спецшкол Восточного Казахстана. Из интерната в Серебрянске сбежали четыре воспитанника. Подростки выскочили на улицу без верхней одежды. Как минимум один из них получил обморожение рук, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Четыре подростка в возрасте 16-17 лет воспитывались в областном интернате для детей с девиантным поведением. Побег из учреждения они совершили ночью. После отбоя вскрыли дверь, ведущую на пожарную лестницу, и ушли незаметно для воспитателя. Причем все были без верхней одежды. Укрываясь в уличном туалете парни записали видео. На кадрах, которые облетели соцсети, видно, что как минимум одному из них требовалась срочная медицинская помощь.

Через три часа подростков нашли. Их сразу направили в больницу. На данный момент двоих уже вернули обратно в спецшколу, ещё двое пока остаются в медицинском учреждении.

Как рассказали в Управлении здравоохранения, у одного из подростков средняя степень обморожения кисти руки и голеностопа.

"Состояние детей удовлетворительное, здоровью ничего не угрожает. Дети переходили по снегу, переходили ручей, возможно кто-то наступил в воду, поэтому замерзли, они прятались пока ждали машину", - сообщила руководитель отдела опеки и попечительства Управления образования ВКО Динара Атынтаева.

Уполномоченный по правам детей по Восточно-Казахстанской области Аксана Калелова, считает, что необходимо детально разобраться в случившемся. Родители воспитанников поставлены в известность.

"Дети сбежали, потому что им захотелось свободы, или же были злоупотребления со стороны персонала этой школы, которые побудили детей совершить побег? Сейчас органы полиции устанавливают причины. Естественно, если будет установлена вина сотрудников, будут применяться меры в соответствии с законом", - заявила Калелова.

По факту уголовное дело не заведено, сообщили в прокуратуре региона.

"Однако по факту зарегистрированного побега подростков в спецшколе-интернате для детей с девиантным поведением Департамент полиции ВКО проведет проверку. Данное происшествие находится на контроле прокуратуры ВКО", - отметили в пресс-службе ведомства.

Спецшкола-интернат в Серебрянске работает с 2002 года. За более чем 20-летнюю историю это второй случай побега. Буквально в декабре здесь проводили анонимный опрос. Ответы детей не вызвали тревоги или настороженности, уверяют психологи.

Воспитанники данной закрытой школы - подростки от 11 до 18 лет, в спецшколу-интернат их отправляют по решению суда, когда их поведение уже не могут скорректировать ни родители, ни педагоги обычных школ. На данный момент контингент спец школы - это 41 воспитанник из разных регионов Казахстана.