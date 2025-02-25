Подростки пинали ребёнка в Семее: Что говорят в полиции
Ход разбирательства находится на особом контроле руководства департамента полиции.
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Подростки издевались над ребёнком в Семее - пинали, прыгали на нём, снимали всё это на видео. В полиции прокомментировали произошедшее, передаёт BaigeNews.kz.
Жуткие кадры появились в соцсетях.
"По факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. Подростки будут поставлены на учёт. Их поведение рассмотрит областная комиссия по защите прав несовершеннолетних. Родители будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В отношении администрации учебного заведения будет внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению инцидента", - сообщили в департаменте полиции региона.
Ход разбирательства находится на особом контроле руководства ведомства.
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