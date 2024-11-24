Подростки катались ночью на машине и попали в смертельное ДТП в Павлодаре

Трое подростков катались по Павлодару на машине и попали в страшное ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с места происшествия, на которых видно покорёженное авто, опубликовал Instagram-паблик "Типичный Павлодар".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТИПИЧНЫЙ ПАВЛОДАР (@ti.pavlo)

Видео в соцсетях прокомментировали в департаменте полиции области.

"24 ноября текущего года около 3:10 часов ночи водитель, управляя транспортным средством марки Мерседес-Бенс по улице Назарбаева в южном направлении напротив дома Назарбаева 46/1, не выбрав безопасную скорость движения допустил занос и совершил наезд на бордюрный камень и продолжив движение совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и трое пассажиров госпитализированы в больницу. По факту ДТП полицией проводится проверка", — сообщили в департаменте.

Позже стало известно о погибшей девушке. По словам регионального уполномоченного по правам ребёнка Сауле Шакеневой, все трое пострадавших — несовершеннолетние.