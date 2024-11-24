  • 24 Ноября, 20:36
  • BAIGENEWS

Подростки катались ночью на машине и попали в смертельное ДТП в Павлодаре

16-летняя пассажирка погибла, а 15-летняя попала в реанимацию.

Сегодня, 19:39
АВТОР
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иллюстративное 63.мвд.рф Сегодня, 19:39
Сегодня, 19:39
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Фото: иллюстративное 63.мвд.рф

Трое подростков катались по Павлодару на машине и попали в страшное ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с места происшествия, на которых видно покорёженное авто, опубликовал Instagram-паблик "Типичный Павлодар".

 
 
 
 
 
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Публикация от ТИПИЧНЫЙ ПАВЛОДАР (@ti.pavlo)

Видео в соцсетях прокомментировали в департаменте полиции области.

"24 ноября текущего года около 3:10 часов ночи водитель, управляя транспортным средством марки Мерседес-Бенс по улице Назарбаева в южном направлении напротив дома Назарбаева 46/1, не выбрав безопасную скорость движения допустил занос и совершил наезд на бордюрный камень и продолжив движение совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и трое пассажиров госпитализированы в больницу. По факту ДТП полицией проводится проверка", — сообщили в департаменте.

Позже стало известно о погибшей девушке. По словам регионального уполномоченного по правам ребёнка Сауле Шакеневой, все трое пострадавших — несовершеннолетние.

"Одна 16-летняя пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью, другая 15-летняя девочка прооперирована и в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации, 14-летний пассажир госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни. Несовершеннолетние находились в автомашине без законных представителей", ——  уточнила Сауле Шакенева.

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