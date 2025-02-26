Подростки издевались над мальчиком в Семее: конфликт дошел до акима
Новый аким отреагировал на жестокие издевательства над ребенком в Семее.
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Аким области Абай Берик Уали провел совещание по инциденту среди подростков в городе Семей, передаёт BaigeNews.kz.
В обсуждении приняли участие руководители прокуратуры, департамента полиции, управления образования, а также уполномоченный по правам ребенка.
По данному факту начато досудебное расследование. Комиссия по защите прав несовершеннолетних приняла решение о направлении четырех участников конфликта в специальную школу. В отношении их родителей подан иск о лишении родительских прав за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, законные представители несовершеннолетних привлечены к административной и уголовной ответственности. Пострадавшему оказывается помощь специалистов областного центра психологической поддержки.
При управлении образования области создана специальная мониторинговая группа. В настоящее время проводится служебное расследование, по итогам которого будет рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности руководства школы за недостатки в организации воспитательной и профилактической работы.
Аким области поручил усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.
"Все школы региона должны находиться под строгим контролем. Управлению образования совместно с правоохранительными органами необходимо систематически проводить разъяснительную работу с учащимися и их родителями. Должна быть разработана карта рисков для учебных заведений области, а также четкий алгоритм оперативного реагирования в таких ситуациях", – подчеркнул глава региона.
Кроме того, аким области поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц.
Ранее подростки жестко избили мальчика в Семее. Позже стало известно, где находится пострадавший. На ужасающий инцидент отреагировала детский омбудсмен.
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