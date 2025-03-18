Суд принял решение в отношении подростков, избивших ребёнка в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел пять гражданских дел о направлении подростков в специализированную школу для детей с девиантным поведением и одно дело о помещении в школу с особым режимом содержания.

На заседании установили, что несовершеннолетние Л. и Т. встретили потерпевшего во дворе его дома. Между Л. и мальчиком ранее произошёл конфликт, который после перерос в ссору. Затем к ней присоединились другие подростки М., В., С. и Ш., которые также предъявляли претензии Б. Позже дети отвели мальчика на территорию котельной и начали его бить. В это время М., В. и Ш. снимали происходящее на телефоны. Видео избиения появилось в городском паблике My Semey.

В отношении троих подростков суд отказал в удовлетворении иска. Двое мальчиков младше 11 лет, а по закону помещение в специализированную школу возможно только с этого возраста. Девочка 12 лет, снимавшая видео, не состояла на спецучёте, не совершала систематических правонарушений и хорошо училась. Все трое поставлены на учёт ювенальной полиции.

Три подростка направлены в спецшколы. Девочки 13 и 16 лет направлены судом в специализированную школу для детей с девиантным поведением на 4 месяца. Суд установил, что они систематически нарушали закон: появлялись в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, распивали спиртное, находились ночью вне дома без сопровождения взрослых. В случае необходимости срок может быть продлён по ходатайству школы.

Мальчик 13 лет направлен судом в школу с особым режимом содержания сроком на 6 месяцев. За два месяца он совершил два уголовных преступления, но не привлечён к ответственности, так как не достиг возраста уголовной ответственности. Он состоит на учёте в ювенальной полиции с января 2025 года. Поскольку это закрытое учреждение, ребёнок будет изъят из семейной среды для коррекции поведения.

Решения суда не вступили в законную силу.

Об инциденте стало известно в конце февраля. Случившееся прокомментировала Уполномоченный по правам ребёнка в РК Динара Закиева.

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