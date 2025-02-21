В Сети появилось видео, авторы которого утверждают о попытке неизвестного человека похитить девочку. В полиции дали разъяснение, передаёт BaigeNews.kz.

"Вот она идет. Оборачивается, видимо он ее зовет. Вот бежит за ней, она оборачивается, бежит к нам. Он разворачивается и убегает. Тут она подбежала к нам, здоровается и говорит о том, что ее хотел украсть мальчик", - говорит женский голос за кадром.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что стражи порядка установили личность молодого человека на данной видеозаписи. Им оказался несовершеннолетний 2011 года рождения, ученик одной из местных школ. Полицейским он рассказал, что какого – либо преступного умысла не преследовал, предложил девочке конфету ради шутки

Так как он не достиг совершеннолетия, полицейские накажут его законных представителей по статье приставание в общественных местах.

Стражи порядка поблагодарили автора поста за гражданскую позицию и неравнодушие.

Напомним, 11 февраля в лифте столичного ЖК в Астане подросток напал на 5-летнего мальчика и изрезал его ножом. К счастью, ребенка удалось спасти. 20 февраля мы писали о том, где находится напавший.