Подростка в Алматинской области похитили ради выкупа
Вымогателей задержали в момент передачи денег.
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В Алматинской области полиция задержала группу вымогателей, которые похитили несовершеннолетнего и требовали за него 5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.
8 февраля в посёлке Кызыл-Кайрат неизвестные насильно посадили подростка в Hyundai Elantra и увезли в неизвестном направлении.
Мать мальчика обратилась в полицию, заявив, что похитители угрожали его жизни и требовали выкуп.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники шантажировали жертву, угрожая опубликовать видео личного характера.
Полицейские провели операцию и поймали вымогателей в момент получения 500 тысяч тенге – части требуемой суммы.
Подозреваемых водворили в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Следствие продолжается.
В полиции напомнили, что все преступления против несовершеннолетних строго преследуются законом.
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