В Алматинской области полиция задержала группу вымогателей, которые похитили несовершеннолетнего и требовали за него 5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

8 февраля в посёлке Кызыл-Кайрат неизвестные насильно посадили подростка в Hyundai Elantra и увезли в неизвестном направлении.

Мать мальчика обратилась в полицию, заявив, что похитители угрожали его жизни и требовали выкуп.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники шантажировали жертву, угрожая опубликовать видео личного характера.

Полицейские провели операцию и поймали вымогателей в момент получения 500 тысяч тенге – части требуемой суммы.

Подозреваемых водворили в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Следствие продолжается.

В полиции напомнили, что все преступления против несовершеннолетних строго преследуются законом.