Подростка спасли в горах в Алматинской области
Сегодня, 22:47
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Сегодня, 22:47Сегодня, 22:47
85Фото: pxhere.com
Помощь спасателей потребовалась 16-летнему подростку в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в Талгарском районе на Большом Алматинском пике.
"Сотрудниками Республиканского оперативно-спасательного отряда спущен с горы высотой 2600 метров 16-летний подросток. Он днём поднялся в горы и не смог самостоятельно вернуться домой", - уточнили в МЧС РК.
В медицинской помощи молодой турист не нуждался.
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