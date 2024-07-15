Подростка спасли в горах в Алматинской области

Помощь спасателей потребовалась 16-летнему подростку в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в Талгарском районе на Большом Алматинском пике.

"Сотрудниками Республиканского оперативно-спасательного отряда спущен с горы высотой 2600 метров 16-летний подросток. Он днём поднялся в горы и не смог самостоятельно вернуться домой", - уточнили в МЧС РК.