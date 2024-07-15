  • 15 Июля, 23:26
  • BAIGENEWS

Подростка спасли в горах в Алматинской области

Сегодня, 22:47
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:47
Сегодня, 22:47
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Фото: pxhere.com

Помощь спасателей потребовалась 16-летнему подростку в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в Талгарском районе на Большом Алматинском пике.

"Сотрудниками Республиканского оперативно-спасательного отряда спущен с горы высотой 2600 метров 16-летний подросток. Он днём поднялся в горы и не смог самостоятельно вернуться домой", - уточнили в МЧС РК.

В медицинской помощи молодой турист не нуждался. 

 

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