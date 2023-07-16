Подростка спасли на озере Алаколь

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Юный алматинец купался на озере Алаколь вблизи села Акши и зоны отдыха "Калипсо". Мальчик заплыл за буйки, но не рассчитал своих сил и чуть не утонул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области Жетысу.

Инцидент произошёл 16 июля. Спасатели благополучно доставили подростка на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

ДЧС области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.