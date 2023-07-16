  • 16 Июля, 22:19
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скриншот с видео Сегодня, 20:37
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Сегодня, 20:37
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Фото: скриншот с видео

Подростка спасли на озере Алаколь

Юный алматинец купался на озере Алаколь вблизи села Акши и зоны отдыха "Калипсо". Мальчик заплыл за буйки, но не рассчитал своих сил и чуть не утонул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области Жетысу.

Инцидент произошёл 16 июля. Спасатели благополучно доставили подростка на берег. В медицинской помощи он не нуждался.
ДЧС области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

"Не купайтесь в запрещенных местах;​ не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;​ не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах;​ если вы находитесь на водоеме с детьми, не оставляйте их без присмотра; не разрешайте детям входить в воду без взрослых;​ не заходите в воду и не купайтесь в темное время суток;​ не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", — просят спасатели.

Видео: t.me/qr_tjm
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Сегодня, 20:37
279
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