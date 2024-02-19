Подростка с винтовкой задержали в СКО
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
152Фото: pkzsk.info
Бдительные полицейские в Петропавловске задержали подростка, шедшего по городу с предметом, похожим на оружие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pkzsk.info.
Несовершеннолетний сообщил стражам порядка, что шёл во двор к друзьям для игры. Предмет у него в руках – игрушечная винтовка.
В полиции призвали горожан не поддаваться тревожным настроениям, но проявлять бдительность и неравнодушие в деле обеспечения общественного порядка и безопасности, сообщая обо всех подозрительных фактах на номер "102".
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