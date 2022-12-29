Подростка с ружьем задержали полицейские Павлодара

Фото: Polisia.kz

В Павлодаре сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего местного жителя, у которого изъяли ружье, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При патрулировании, 29 декабря в 02.52 часов в городе Павлодаре по улице Торайгырова, инспекторами Батальона патрульной полиции задержан 17-летний парень, у которого изъято гладкоствольное, одноствольное, пятизарядное ружье МЦ-21-12. При этом, ружье было в не зачехленном виде. Рядом с несовершеннолетним был отец, который находился в алкогольном опьянении средней степени тяжести, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования", - сообщили в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что владельцем изъятого оружия является отец, на котором также зарегистрировано еще одно ружье ИЖ-58. По данному факту в отношении 46-летнего владельца оружия за нарушение правил ношения оружия возбуждено административное производство по статье 484 КРКоАП и наложен штраф в размере 10 МРП.

"Имеющиеся две единицы оружия у владельца изъяты. Также, у владельца аннулировано действие разрешения на хранение и ношение гражданского оружия. Кроме того, за нахождение в алкогольном опьянении в общественном месте, мужчина привлечен к ответственности и по статье 440 КРКоАП, наложен штраф в размере 5 МРП", – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что с начала года стражами правопорядка проверен 10 781 владелец гражданского оружия, по результатам проверок к административной ответственности привлечены 693 человека. За различные нарушения аннулировано разрешение у 13 владельцев оружия.



