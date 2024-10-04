Подростка ранили ножом в школе в СКО
Сегодня, 20:09
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Сегодня, 20:09Сегодня, 20:09
135Фото: baigenews.kz
Ножевое ранение получил подросток в школе села Акжан Северо-Казахстанской области. В нападении подозревают несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.
Парня госпитализировали в районную больницу.
В пресс-службе Управления здравоохранения региона сообщили, что пострадавший в стабильном состоянии, рану зашили, подросток получает лечение в отделении хирургии.
Подозреваемого установили, он несовершеннолетний. Задерживать его не стали, в силу возраста отпустили под поручительство родителей.
Возбуждено уголовное дело.
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