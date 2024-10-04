Подростка ранили ножом в школе в СКО

Ножевое ранение получил подросток в школе села Акжан Северо-Казахстанской области. В нападении подозревают несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.

Парня госпитализировали в районную больницу.

В пресс-службе Управления здравоохранения региона сообщили, что пострадавший в стабильном состоянии, рану зашили, подросток получает лечение в отделении хирургии.

Подозреваемого установили, он несовершеннолетний. Задерживать его не стали, в силу возраста отпустили под поручительство родителей.

Возбуждено уголовное дело.