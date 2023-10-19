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Подростка подозревают в убийстве матери в ЗКО

Сегодня, 20:59
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

16-летнего подростка подозревают в убийстве матери в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

В управлении здравоохранения сообщили, что женщина скончалась до приезда врачей. 

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, подозреваемого в убийстве задержали и водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.

В сельском акимате уточнили, что семья была благополучной и на учёте не состояла.

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