Подростка подозревают в убийстве матери в ЗКО

16-летнего подростка подозревают в убийстве матери в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

В управлении здравоохранения сообщили, что женщина скончалась до приезда врачей.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, подозреваемого в убийстве задержали и водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.

В сельском акимате уточнили, что семья была благополучной и на учёте не состояла.