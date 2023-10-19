Подростка подозревают в убийстве матери в ЗКО
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
306Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
16-летнего подростка подозревают в убийстве матери в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
В управлении здравоохранения сообщили, что женщина скончалась до приезда врачей.
По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, подозреваемого в убийстве задержали и водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.
В сельском акимате уточнили, что семья была благополучной и на учёте не состояла.
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