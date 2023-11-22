Подростка подозревают в нанесении ножевых ранений прохожему в Петропавловске

17-летний подросток задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений прохожему в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По информации ДП СКО, во дворе дома по улице Сейфуллина неизвестные лица в ходе конфликта нанесли ножевое ранение 51-летнему мужчине, в результате чего он был госпитализирован в больницу

"Сотрудниками управления полиции Петропавловска за совершение хулиганства установлены и задержаны трое жителей областного центра 20 и 17 лет. Предварительно установлено, что ножевое ранение потерпевшему нанес 17-летний подросток, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении задержанных избирается мера пресечения.