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Подростка подключили к ИВЛ после падения на него футбольных ворот
16-летний мальчик получил тяжёлую травму в результате падения на него футбольных ворот, передает BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.
Как сообщил заведующий сектором по хирургической службе Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, ребёнок поступил в учреждение 12 апреля.
"У мальчика разрыв 12-перстной кишки. Это одна из тяжелейших травм по характеру и лечению. Много бывает осложенией после этого. Ребенок в реаниамации на искусственной вентиляции лёгких. Он перенес операцию. Состояние тяжёлое, но оно стабилизировалось. Лечение продолжается. Будем решать, чтобы снять мальчика с ИВЛ для самостоятельного дыхания", — сообщил Игорь Белобржицкий.
Врач уточнил, что две недели назад после аналогичного происшествия из Узункольского района, к ним поступил 16-летний подросток.
"На голову 16-летнего подростка упали футбольные ворота. Он получил черепно-мозговую травму. Его состяние средней степени тяжести. Сейчас ребенок идет на поправку. Мы думали, что подобные случаи остались в прошлом, после трагедии 4-летней давности, когда в Костанае после падения футбольных ворот, погиб ребёнок. Но, к большому сожалению, нет. Эта проблема остается", — подчернкул Белобржицкий.
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