Подростка подключили к ИВЛ после падения на него футбольных ворот

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16-летний мальчик получил тяжёлую травму в результате падения на него футбольных ворот, передает BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

Как сообщил заведующий сектором по хирургической службе Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, ребёнок поступил в учреждение 12 апреля.

"У мальчика разрыв 12-перстной кишки. Это одна из тяжелейших травм по характеру и лечению. Много бывает осложенией после этого. Ребенок в реаниамации на искусственной вентиляции лёгких. Он перенес операцию. Состояние тяжёлое, но оно стабилизировалось. Лечение продолжается. Будем решать, чтобы снять мальчика с ИВЛ для самостоятельного дыхания", — сообщил Игорь Белобржицкий.

Врач уточнил, что две недели назад после аналогичного происшествия из Узункольского района, к ним поступил 16-летний подросток.