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JAUBERT IMAGES Сегодня, 14:55
339
Сегодня, 14:55
339
Фото: JAUBERT IMAGES

Подростка подключили к ИВЛ после падения на него футбольных ворот

16-летний мальчик получил тяжёлую травму в результате падения на него футбольных ворот, передает BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz. 

Как сообщил заведующий сектором по хирургической службе Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, ребёнок поступил в учреждение 12 апреля. 

"У мальчика разрыв 12-перстной кишки. Это одна из тяжелейших травм по характеру и лечению. Много бывает осложенией после этого.  Ребенок в реаниамации на искусственной вентиляции лёгких. Он перенес операцию. Состояние тяжёлое, но оно стабилизировалось. Лечение продолжается. Будем решать, чтобы снять мальчика с ИВЛ для самостоятельного дыхания", — сообщил Игорь Белобржицкий.

Врач уточнил, что две недели назад после аналогичного происшествия из Узункольского района, к ним поступил 16-летний подросток.

"На голову 16-летнего подростка упали футбольные ворота.  Он получил черепно-мозговую травму. Его состяние средней степени тяжести. Сейчас ребенок идет на поправку. Мы думали, что подобные случаи остались в прошлом, после трагедии 4-летней давности, когда в Костанае после падения футбольных ворот, погиб ребёнок. Но, к большому сожалению, нет.  Эта проблема остается", — подчернкул Белобржицкий.

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Сегодня, 14:55
339
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