Подростка на мотоцикле насмерть сбили на трассе близ Астаны

Полицейские в Акмолинской области проводят досудебное расследование по факту гибели несовершеннолетнего мотоциклиста из Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"21 июня на дороге Лозовое — Первомайка несовершеннолетний астанчанин, управляя мотоциклом, допустил лобовое столкновение с машиной Mazda Premacy под управлением жителя Акмолинской области. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался мотоциклист. Начато досудебное расследование по факту нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - сообщили в ДП региона.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы.