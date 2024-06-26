Подростка на мотоцикле насмерть сбили на трассе близ Астаны
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Полицейские в Акмолинской области проводят досудебное расследование по факту гибели несовершеннолетнего мотоциклиста из Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"21 июня на дороге Лозовое — Первомайка несовершеннолетний астанчанин, управляя мотоциклом, допустил лобовое столкновение с машиной Mazda Premacy под управлением жителя Акмолинской области. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался мотоциклист. Начато досудебное расследование по факту нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - сообщили в ДП региона.
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы.
"Водителям автомобилей нужно быть бдительными и внимательней относиться к мотоциклистам и велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжёлые последствия", - напомнили полицейские.
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