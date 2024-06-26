  • 26 Июня, 17:31
  • BAIGENEWS

Подростка на мотоцикле насмерть сбили на трассе близ Астаны

Сегодня, 16:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иллюстративное фото/pxhere.com Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
92
Фото: Иллюстративное фото/pxhere.com

Полицейские в Акмолинской области проводят досудебное расследование по факту гибели несовершеннолетнего мотоциклиста из Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"21 июня на дороге Лозовое — Первомайка несовершеннолетний астанчанин, управляя мотоциклом, допустил лобовое столкновение с машиной Mazda Premacy под управлением жителя Акмолинской области. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался мотоциклист. Начато досудебное расследование по факту нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - сообщили в ДП региона.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

"Водителям автомобилей нужно быть бдительными и внимательней относиться к мотоциклистам и велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжёлые последствия", - напомнили полицейские.


Самое читаемое

Наверх