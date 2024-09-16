Подростка избили в автобусе в Астане

16-летнего парня избили в автобусе в Астане. Видео инцидента появилось в соцсетях. В полиции прокомментировали случившееся, передаёт BaigeNews.kz.

Читатели паблика Astanovka98 сообщили, что потасовка произошла 13 сентября в автобусе №25.

"В дежурную часть УП района "Алматы" обратился законный представитель 16-летнего подростка о том, что неизвестные парни избили его сына в общественном транспорте. По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей правонарушителей. В отношении лиц будут приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.