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Подростка избили в автобусе в Астане

Сегодня, 17:26
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26
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Фото: baigenews.kz

16-летнего парня избили в автобусе в Астане. Видео инцидента появилось в соцсетях. В полиции прокомментировали случившееся, передаёт BaigeNews.kz.

Читатели паблика Astanovka98 сообщили, что потасовка произошла 13 сентября в автобусе №25.

"В дежурную часть УП района "Алматы" обратился законный представитель 16-летнего подростка о том, что неизвестные парни избили его сына в общественном транспорте. По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей правонарушителей. В отношении лиц будут приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

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