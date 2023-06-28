Подростка из Актобе приговорили к восьми годам тюрьмы за смерть сверстника

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17-летнего актюбинца, который до смерти избил другого подростка, приговорили к восьми годам тюрьмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В декабре минувшего года в селе Бегимбет Шалкарского района 14-летний Рустем попал в больницу после избиения, где и скончался. Под подозрением оказался старшеклассник из школы погибшего. Его сразу арестовали и обвинили в причинении вреда здоровью, повлекшего смерть. Следствие выяснило, что в тот день юноши выпивали, а мальчишки помладше сделали компании замечание. Тогда старшеклассники выстроили их в ряд и начали бить каждого по очереди. Для одного из них - удар в грудь оказался роковым. Рустем упал без сознания и не пришёл в себя.

"Признать Достанова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 106 УК РК. Назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. В качестве места отбывания наказания Достанова назначить учреждение средней безопасности уголовно-исполнительной системы, предназначенное для содержания несовершеннолетних", — огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области

Мираш Жугунисова.

Кроме того, суд постановил выплатить родителям погибшего мальчика компенсацию в 11 миллионов тенге.