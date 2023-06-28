- Представительство Satbayev University откроется в Ташкенте 07:38 10
- Подростка из Актобе приговорили к восьми годам тюрьмы за смерть сверстника 06:17 339
- Жители Южной Кореи официально "помолодеют" на один-два года 05:44 313
- Фонд "Қазақстан халқына" обеспечит онкобольных инновационными препаратами 04:31 362
- Планета лишилась тропических лесов площадью размером со Швейцарию 03:50 401
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 02:22 411
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 01:05 476
- Расследование начато по факту смерти казахстанского тяжелоатлета 00:13 666
- 18 человек, в том числе дети, заразились бруцеллёзом в Костанайской области 27.06.2023 509
- Более четырёх тысяч слитков золота продали в Казахстане в мае 27.06.2023 554
- Приговор отцу, убившему троих детей, вынесли в Актау 27.06.2023 708
- Пожар в Усть-Каменогорске: огонь тушат с помощью вертолёта 27.06.2023 555
- На сколько подорожает отопление в Алматы 27.06.2023 513
- Шаттл запустят из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны 27.06.2023 820
- Какой будет погода на Курбан айт в Казахстане 27.06.2023 522
- Meta даст возможность родителям контролировать подростков в мессенджерах 27.06.2023 522
- Нурбек Пусырманов стал директором Института истории государства 27.06.2023 537
- Из бакалавриата в докторантуру: казахстанец получил приглашение от университета Лиги Плюща 27.06.2023 719
- Пожар на территории лесничества локализовали в ВКО 27.06.2023 595
- 55 тысяч долларов отдала мошенникам жительница Астаны 27.06.2023 645
- Опубликован список государственных образовательных грантов в Казахстане 27.06.2023 904
- "В Казахстане живут более 40 тысяч представителей кыргызского этноса" - Ашимбаев 27.06.2023 496
- "Хотят лишить наших детей реабилитации": скандал разгорелся из-за нового стандарта Минздрава 27.06.2023 1169
- "Родители хотели монетизацию" - аким Туркестанской области о скандалах в детских лагерях 27.06.2023 628
- К 5 годам тюрьмы за фиктивное банкротство приговорили жительницу Костаная 27.06.2023 671
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 637
- Убийство юриста в Алматы: приговор присяжных отменили 27.06.2023 616
- Станция юных натуралистов с семидесятилетней историей работает в Актобе 27.06.2023 620
- Крупный пожар произошёл на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске 27.06.2023 685
- Почему фермеры Туркестанской области платят за воду в два раза дороже, чем в других регионах 27.06.2023 601
- Участки лесного фонда на 678 млн тенге вернули государству в Акмолинской области 27.06.2023 564
- ЧВК "Вагнер" передаст технику Минобороны России 27.06.2023 754
- Кошанов созвал совместное заседание парламента на 30 июня 27.06.2023 654
- Транснациональную наркогруппировку "накрыли" в стране 27.06.2023 548
- В Астане на Курбан айт автобусы начнут ходить с 5 утра 27.06.2023 570
- Взрыв в Шемонаихе: названа предварительная версия случившегося 27.06.2023 664
- Кто сможет получить кредит в 5 млрд тенге под 2,5% на проекты АПК, определились в МСХ 27.06.2023 552
- С 1 июля в Казахстане повысятся некоторые социальные выплаты 27.06.2023 930
- Стало известно, кого наградил Токаев в преддверии Дня работников СМИ 27.06.2023 666
- СМИ предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания - Токаев 27.06.2023 493
- Летнее кафе с киосками сносят в Алматы 27.06.2023 549
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 817
- В Шымкенте из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. В МЧС напомнили правила безопасности 27.06.2023 696
- Пожар вторые сутки тушат на востоке Казахстана 27.06.2023 551
- Прокуроры оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге в Алматы 27.06.2023 658
- В Казахстане сократилось число детдомов 27.06.2023 514
- Крупные хищения денег выявили на предприятии "Богатырь-Көмір" 27.06.2023 762
- Принтер за 10 млн тенге хотели купить в детский сад в Мангистауской области 27.06.2023 555
- Казахстанцы стали чаще отправлять деньги в Россию 27.06.2023 680
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 729
- "Начался какой-то сюр": Казахстанка рассказала, как экипаж Air Astana "спасал" пассажирку от обморока 27.06.2023 3056
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 724
- Дорог баран к Курбан айту: жертвенные животные подорожали в стране 27.06.2023 833
- Более триллиона тенге потратили казахстанцы на азартные игры за три года 27.06.2023 636
- 85-летний марафонец из Кызылорды удивляет своими достижениями 27.06.2023 704
- АО "Qazcontent" стало обладателем премии “Парламент сөзі” 27.06.2023 778
- В Абайской области нет незаконной вырубки сгоревшего леса - акимат 27.06.2023 650
- На семь дней перекрыли улицу Кунаева в Астане из-за ремонта 27.06.2023 721
- Бауыржана Кудайбергенова назначили вице-министром Нацэкономики 27.06.2023 731
- Регулярные полёты из Алматы в Сочи возобновила российская авиакомпания 27.06.2023 875
- Бублик принял неожиданное решение после своей исторической победы 27.06.2023 695
- В трёх городах Казахстана задержали членов ОПГ, торговавшей наркотиками 27.06.2023 793
- Самый богатый казахстанец купил команду "Формулы-1" 27.06.2023 1565
- Молния ударила в полный пассажиров самолет после приземления 27.06.2023 1966
- Двое детей утонули в Большом Алматинском канале 27.06.2023 975
- Награду Иманбека выставят в музее Павлодара 27.06.2023 1131
- Жена алматинского стрелка Игоря Дужнова угрожает самосожжением 27.06.2023 1269
- "Даже не подозревал": в России поразились казахскому языку в сенсационном матче сборной Казахстана 27.06.2023 25567
- Закладчика с синтетическим наркотиком задержали в Кокшетау 27.06.2023 777
- Потолок обвалился в детской больнице Костаная 27.06.2023 783
- В Атырау в частном садике трёхлетней девочке оторвало палец 26.06.2023 973
- Министр иностранных дел Люксембурга посетит Казахстан с официальным визитом 26.06.2023 794
- Казахстанцам будут платить за информацию о готовящемся теракте 26.06.2023 763
- Артиллерийский снаряд обнаружили охотники за металлом в Акмолинской области 26.06.2023 887
- Запрет на посещение леса обосновал аким Улытауской области 26.06.2023 911
- Январские события: военнослужащего осудили на семь лет за расстрел семьи 26.06.2023 1044
- Автобус с пассажирами слетел в кювет близ Алматы 26.06.2023 980
- Почти 90 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области 26.06.2023 954
- Как будут работать ЦОНы в предстоящие праздники в Казахстане 26.06.2023 1010
- Жуткое ДТП на трассе: одна из машин загорелась в Акмолинской области 26.06.2023 968
- LOADING...
Подростка из Актобе приговорили к восьми годам тюрьмы за смерть сверстника
17-летнего актюбинца, который до смерти избил другого подростка, приговорили к восьми годам тюрьмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
В декабре минувшего года в селе Бегимбет Шалкарского района 14-летний Рустем попал в больницу после избиения, где и скончался. Под подозрением оказался старшеклассник из школы погибшего. Его сразу арестовали и обвинили в причинении вреда здоровью, повлекшего смерть. Следствие выяснило, что в тот день юноши выпивали, а мальчишки помладше сделали компании замечание. Тогда старшеклассники выстроили их в ряд и начали бить каждого по очереди. Для одного из них - удар в грудь оказался роковым. Рустем упал без сознания и не пришёл в себя.
"Признать Достанова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 106 УК РК. Назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. В качестве места отбывания наказания Достанова назначить учреждение средней безопасности уголовно-исполнительной системы, предназначенное для содержания несовершеннолетних", — огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области
Мираш Жугунисова.
Кроме того, суд постановил выплатить родителям погибшего мальчика компенсацию в 11 миллионов тенге.
-
Trend news
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 02:22 405
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 01:05 470
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 634
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 722
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 721
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 2265
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 1174
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 92894
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 806
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 2753
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 3460
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 2698
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 2182
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1352
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 5840
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1482
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20588
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 2298
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 14208
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 3637
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 10081
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1812
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 3054
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2414
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2454
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2384
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2413
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2447
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2095
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2645
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 26291
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 1835
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2368
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 2238
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2302
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2081
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2490
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2111
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2948
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10658
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 28883
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1938
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 2009
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2286
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7584
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2216
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 3008
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 35217
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 6142
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 2840
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4611
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2329
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 3086
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 3975
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2306
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2560
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2421
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 2817
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10530
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2478
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 8231
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 4020
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3678
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2925
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2433
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3660
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3622
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 4099
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 5087
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 3067
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2982
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3205
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 50678
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2840
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 4053
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 3483
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3955
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 3183
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 3566
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 4507
-
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 813
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 928
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 700
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 1656
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 1123
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1537
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1950
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 1277
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1313
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 37199
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1283
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 1755
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1725
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1615
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 2201
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 1790
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 1905
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2305
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2148
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2372
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2441
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 3045
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2724
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2462
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2180
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2111
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 2547
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3559
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 2977
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 2198
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2358
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2817
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2127
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2592
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2551
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2883
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2801
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2714
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2630
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3256
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4854
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2959
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4508
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 3624
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3426
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2983
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3891
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2785
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3180
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4299
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2942
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3567
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 2883
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2918
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2572
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 3117
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7660
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3732
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2392
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2769
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3228
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 3155
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2906
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3281
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3400
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5758
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3574
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4726
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3851
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3552
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 4352
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3861
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 4245
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3833
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3885
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 4274
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 4409
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 3449
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 3534
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 3555