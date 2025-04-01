Подробности взрыва катера в Таиланде с туристами из Казахстана
ЧП на Пхукете: катер с туристами взорвался у острова Майтон.
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Прогулочный катер с туристами из Казахстана и России взорвался у берегов острова Майтон в тайской провинции Пхукет. По данным корпоративного фонда "Туристик Камкор", судно было забронировано через уличное агентство, которое не входит в список лицензированных операторов для организованных туров, передаёт BaigeNews.kz.
"В момент взрыва большинство пассажиров находились в воде, так как шла подготовка к обеду. Благодаря этому пострадавших почти нет", — сообщили в фонде.
Стало известно, что на борту находились четверо граждан Казахстана – все они не пострадали.
Один россиянин получил ожоги и был госпитализирован.
Тайские власти проводят расследование причин взрыва. Туристам советуют пользоваться только официальными туроператорами, чтобы избежать подобных происшествий.
Ранее сообщалось, что в Таиланде, неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет, произошел инцидент с туристическим катером, на борту которого находились 31 путешественник из России и Казахстана.
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