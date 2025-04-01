Прогулочный катер с туристами из Казахстана и России взорвался у берегов острова Майтон в тайской провинции Пхукет. По данным корпоративного фонда "Туристик Камкор", судно было забронировано через уличное агентство, которое не входит в список лицензированных операторов для организованных туров, передаёт BaigeNews.kz.

"В момент взрыва большинство пассажиров находились в воде, так как шла подготовка к обеду. Благодаря этому пострадавших почти нет", — сообщили в фонде.

Стало известно, что на борту находились четверо граждан Казахстана – все они не пострадали.

Один россиянин получил ожоги и был госпитализирован.

Тайские власти проводят расследование причин взрыва. Туристам советуют пользоваться только официальными туроператорами, чтобы избежать подобных происшествий.

Ранее сообщалось, что в Таиланде, неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет, произошел инцидент с туристическим катером, на борту которого находились 31 путешественник из России и Казахстана.