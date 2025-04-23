В карагандинском суде сегодня озвучили подробности массового ДТП, которое шокировало город. Прошлой осенью бизнесмен протаранил сразу пять авто. Один человек погиб на месте, ещё трое получили травмы. Выяснилось, что подсудимый двигался со скоростью почти 150 километров в час, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Главный фигурант – 56-летний бизнесмен, владелец фирмы, которая поставляет насосное оборудование для шахт. Авария произошла в центре Караганды 2 сентября.

Предприниматель, по данным следствия, ехал со скоростью 149 километров в час вместо положенных 60. В итоге протаранил сразу пять авто. В одном из них был 40-летний водитель управления сельского хозяйства. От сильного удара он вылетел из салона и погиб. Серьёзно пострадали беременная женщина и ещё два человека.

Сначала подсудимый заверял, что из-за эпилепсии и болезни сердца в какой-то момент потерял сознание. Якобы поэтому превысил скорость. Однако сегодня эту версию обвинение опровергло.

В итоге бизнесмен признал вину и извинился перед пострадавшими и вдовой погибшего.