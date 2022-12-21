Подробности расследования аварии в Экибастузе рассказали в Генпрокуратуре

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Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев поделился подробностями расследования аварии в Экибастузе, передает BaigeNews.kz. Он сообщил, что уголовное дело находится в производстве у спецпрокуроров Павлодарской области.

"Вы сами знаете, дело расследуется около двух недель. Все обстоятельства мы будем исследовать, виновных лиц определять. Сейчас назначены ряд экспертиз по делу. Думаю, в скором времени получите информацию развёрнутую", - рассказал Умиралиев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, причины, которые привели к аварии, будут расследованы, и сделаны соответствующие выводы. Умиралиев отметил, что расследование уголовного дела может занять время до двух месяцев.

"Виновные лица определяются по итогам квалификации деяния. Сейчас прокурор ещё не вынес квалификацию деяния. Как будет вынесена квалификация, мы можем назвать фамилии", - сообщил заместитель Генпрокурора.

Напомним, режим ЧС в Экибастузе объявили 28 ноября — спустя сутки после того как в квартирах горожан остыли батареи. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, и в результате произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".