open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Подробности о состоянии найденной в Турции казахстанки сообщили в МИД
Подробности о состоянии найденной в Турции казахстанки сообщили в МИД Сегодня, 20:42
124
Сегодня, 20:42
124

Подробности о состоянии найденной в Турции казахстанки сообщили в МИД

В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали операцию по поиску соотечественников в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве уточнили, что 7 февраля на "горячую линию" МИД поступил звонок о том, что четверо друзей не выходят на связь после землетрясения в Турции. Трое из них - граждане РК, а четвёртый - гражданин Турции.

"Узнав от родственников примерное последнее местонахождение пропавших ребят, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством МВД Турции и те отправили группу спасателей в город Антакья провинции Хатай по указанному адресу. Продолжается поисково-спасательная операция, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли Сабину Мамадьярову и их турецкого друга Кубилая Кескина. Они оба живы и здоровы, их должны обследовать медики. Работы продолжаются. Надеемся, что и остальных ребят тоже найдут живыми и невредимыми", - сообщили в МИД. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#МИД #землетрясение #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:42
124
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх