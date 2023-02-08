Подробности о состоянии найденной в Турции казахстанки сообщили в МИД

В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали операцию по поиску соотечественников в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве уточнили, что 7 февраля на "горячую линию" МИД поступил звонок о том, что четверо друзей не выходят на связь после землетрясения в Турции. Трое из них - граждане РК, а четвёртый - гражданин Турции.