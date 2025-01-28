Подробности о гибели главы епархии РПЦ в Казахстане сообщили в полиции
Появилось видео с места аварии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Машина со священниками из Казахстана врезалась в фуру на трассе в Нижегородской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГАИ.
Глава Кокшетауской епархии РПЦ в Казахстане Серапион ехал из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях.
ДТП произошло в ночь на 28 января на 589-м километре трассы М-12 "Восток". На дороге загорелась фура, следовавшая в Казань. По направлению Москвы двигался большегруз Volvo. Водитель резко затормозил, и следовавший за ним Nissan X-Trail, в котором ехал архиепископ Серапион, выбрав неправильную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил с ним столкновение.
Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сопровождающий его в дороге клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) с сотрясением мозга госпитализирован.