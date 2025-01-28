  • 28 Января, 22:14
  • BAIGENEWS

Подробности о гибели главы епархии РПЦ в Казахстане сообщили в полиции

Появилось видео с места аварии.

Сегодня, 21:33
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t.me/nasviazi407 Сегодня, 21:33
Сегодня, 21:33
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Фото: t.me/nasviazi407

Машина со священниками из Казахстана врезалась в фуру на трассе в Нижегородской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГАИ.

Глава Кокшетауской епархии РПЦ в Казахстане Серапион ехал из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях.

ДТП произошло в ночь на 28 января на 589-м километре трассы М-12 "Восток". На дороге загорелась фура, следовавшая в Казань. По направлению Москвы двигался большегруз Volvo. Водитель резко затормозил, и следовавший за ним Nissan X-Trail, в котором ехал архиепископ Серапион, выбрав неправильную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил с ним столкновение.

Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сопровождающий его в дороге клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) с сотрясением мозга госпитализирован.

 

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