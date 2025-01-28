Машина со священниками из Казахстана врезалась в фуру на трассе в Нижегородской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГАИ.

Глава Кокшетауской епархии РПЦ в Казахстане Серапион ехал из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях.