Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский

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Как выяснилось, кроме попавшей в реанимацию девочки, могли быть и другие пострадавшие, которые также купались в фонтане с электрическим током в жару в Аксу Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

По данным ДП Павлодарской области, детей спас полицейский.

Во время охраны общественного порядка, старший инспектор взвода патрульной полиции Кажимурат Фаизов услышал крики детей. Приехав к Дому детского творчества у фонтана увидел скопление людей.

"В фонтане стояли две девочки и плакали. Вокруг были взрослые и другие дети. Мне сказали, что в фонтане напряжение и никто не может зайти. Оценив ситуацию, не теряя времени, я разулся и прыгнул в фонтан. Вытащил двух девочек 6 и 8 лет. После вызвал скорую помощь, дождался, и, передав детей специалистам, приступил к несению службы", — рассказал Кажимурат Фаизов.

По данным полиции, дети 3, 6 и 8 лет, пришли купаться на фонтан без родителей. Несовершеннолетние переданы законным представителям.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Начато досудебное расследование по статье 254 УК РК "Невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".

Напомним, из фонтана в Аксу в реанимацию госпитализирована трёхлетняя девочка, которую ударило током во время купания.