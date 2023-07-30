"Подражатель" Шавката Рахмонова досрочно побил американца

Фото: скриншот с видео "Спорт Шредингера"

Telegram-канал "Спорт Шредингера" рассказал о так называемом "подражателе" Шавката Рахмонова, это бразилиец Габриэль Бонфим, который досрочно выиграл все 15 поединков в ММА, передаёт BaigeNews.kz.

На турнире UFC 291 Габриель уже в первом раунде сабмишеном финишировал американца Тревина Джайлса. Теперь у бразильца 3 нокаута и 12 сабов.

В UFC у него теперь 2-0, еще один поединок он выиграл в претендентской серии Даны Уайта. И сейчас у него четыре победы подряд в первых раундах.

После боя Габриэль вызвал на бой Нила Мэгни и заявил, что будет королём полусреднего дивизиона.

Самые длинные серии досрочных побед действующих бойцов UFC:

Шавкат Рахмонов - 17

Габриэль Бонфим - 15

Жаилтон Алмейда - 14