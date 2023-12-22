Новые подразделения предложили создать в госорганах Казахстана

Директор Департамента развития коммуникаций государства и общества Министерства культуры и информации РК Бекзат Рахимов предложил создать в госорганах специализированные подразделения по внешним коммуникациям, передает BaigeNews.kz.

"Считаем целесообразным создание в госорганах самостоятельных подразделений по внешним коммуникациям, которые объединят в себе уполномоченных по доступу к информации, уполномоченных по взаимодействиям со средствами массовой информации, уполномоченных по вопросам взаимодействия с неправительственными организациями и работе с обращениями граждан", - сказал Бекзат Рахимов.

Они, по его словам будут отнесены к функциональному блоку "А", то есть это будет материальным мотиватором для людей по повышению качества работы. И будут подчинены напрямую первому руководителю госоргана.