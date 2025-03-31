В Туркестанской области был раскрыт мини-завод по производству некурительных табачных изделий, известных как снюс, сообщает прокуратура региона, передаёт BaigeNews.kz. 28 марта в результате согласованных действий прокуратуры и Департамента экономических расследований был проведен ряд спецмероприятий, в ходе которых выявлена преступная схема производства и сбыта этих запрещенных товаров.

Цех находился в Сайрамском районе на площади более 1000 квадратных метров. В процессе расследования оперативники установили весь путь преступной деятельности - от заготовки сырья и логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в Астане и Алматы.

Во время обысков, включая торговые точки, изъято огромное количество запрещенной продукции, включая более 10 миллионов упаковок снюса, 14 тонн табака, а также ароматизаторы и токсичные добавки, использовавшиеся для производства. Все это стало частью доказательной базы, собранной в рамках расследования.

В отношении организаторов и участников этого незаконного производства возбуждено досудебное расследование по статье 301-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Напомним, подпольный цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области.