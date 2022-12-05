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  • Подпольный цех в Абайской области: изъято более 1500 литров алкоголя
allelets.ru Сегодня, 08:40
116
Сегодня, 08:40
116
Фото: allelets.ru

Подпольный цех в Абайской области: изъято более 1500 литров алкоголя

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью провели спецоперацию по ликвидации подпольного цеха, где изготавливали и продавали контрафактный алкоголь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции сообщили, что 57-летний житель областного центра оборудовал цех с ручной линией по розливу спиртного в подвальном помещении, где он разливал контрафактный алкоголь разливал. 

Сотрудники полиции обнаружили в помещении бутлегера более 1500 литров алкоголя, разлитых в 12 канистрах разных объёмов. Общая стоимость изъятого спиртного превышает 2,5 миллиона тенге. 

Образцы нелегальной продукции направлены для проведения физико-химической экспертизы. 

"Данный факт зарегистрирован и передан по подследственности для принятия процессуального решения в Департамент экономических расследований по области Абай", - резюмировал заместитель начальника УБОП Департамента полиции области Абай Асет Шахантаев.
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#полиция #спецоперация #расследование #подделка
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:40
116
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