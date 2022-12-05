Подпольный цех в Абайской области: изъято более 1500 литров алкоголя

Фото: allelets.ru

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью провели спецоперацию по ликвидации подпольного цеха, где изготавливали и продавали контрафактный алкоголь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции сообщили, что 57-летний житель областного центра оборудовал цех с ручной линией по розливу спиртного в подвальном помещении, где он разливал контрафактный алкоголь разливал.

Сотрудники полиции обнаружили в помещении бутлегера более 1500 литров алкоголя, разлитых в 12 канистрах разных объёмов. Общая стоимость изъятого спиртного превышает 2,5 миллиона тенге.

Образцы нелегальной продукции направлены для проведения физико-химической экспертизы.