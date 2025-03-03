Подпольный цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Задержан подозреваемый.
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В Костанайской области выявили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя, в котором изъяли свыше 6000 бутылок контрафактной продукции стоимостью около 8 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Совместная операция полиции и департамента экономических расследований, координируемая районной прокуратурой, прошла в Карабалыке.
Внимание правоохранительных органов привлек предприниматель, занимающийся грузоперевозками, который привез в район крупную партию стеклянных бутылок.
В одном из микрорайонов был обнаружен цех с нелегальной продукцией. Во время обыска изъяли оборудование для производства и розлива алкоголя, а также 2 180 бутылок водки объёмом 0,5 литра.
Также остановили ГАЗель, в которой находились 3 000 бутылок алкоголя и 16 канистр по 5 литров с прозрачной жидкостью. По предварительным оценкам, стоимость одной бутылки составляет около 1 200 тенге.
В ходе оперативных мероприятий задержан 36-летний местный житель. По данному факту начато досудебное расследование.
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