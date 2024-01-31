Подпольный цех по производству жидкостей для вейпов организовал житель Астаны

Департаментом АФМ по г.Астана при координации прокуратуры города пресечена незаконная деятельность производства, хранения и реализации подакцизных товаров в крупных размерах, а именно жидкостей для электронных курительных устройств (вейп), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Подозреваемый при отсутствии разрешительных документов организовал цех по производству никотиносодержащей жидкости кустарным путем. Готовую продукцию реализовывали оптом и в розницу в Вейпшопы столицы и другие города республики. Стоимость реализованной никотиносодержащей жидкости (вейп) составила более 18 млн тенге", - говорится в сообщении.

Изъяты почти 5000 флаконов с жидкостью для электронных испарителей (вейп), пищевые аромотизаторы, химические вещества глицерин и пропиленгликоль объемом 235 литров, а также станки для их производства.

Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, в Казахстане введут запрет на ввоз, продажу и производство вейпов. Соотвествующий закон мажилисмены приняли во втором чтении. В рамках него в Казахстане введут уголовную ответственность за распространение вейпов.