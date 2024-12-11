  • 11 Декабря, 16:55
  • BAIGENEWS

Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в Туркестанской области

Продукцию поставляли в магазины в двух районах.

Сегодня, 16:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 16:26
Сегодня, 16:26
83
Фото: baigenews.kz

В Туркестанской области полицейские пресекли незаконное производство алкоголя, ликвидировав подпольный цех, действовавший на протяжении трёх месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержан житель Сарыагашского района, который организовал незаконный бизнес у себя дома.

При обыске изъяты: аппарат для обработки и штамповки крышек, готовая алкогольная продукция - 300 бутылок, а также крышки и ёмкости для хранения спиртосодержащих жидкостей.

Ущерб от деятельности подпольного цеха составил около 360 тысяч тенге. Нелегальную продукцию мужчина реализовывал в торговых точках двух районов Туркестанской области.

По факту проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Собранные материалы переданы в департамент экономических расследований по Туркестанской области для принятия законного решения. 

Самое читаемое

Наверх