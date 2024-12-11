Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в Туркестанской области
Продукцию поставляли в магазины в двух районах.
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В Туркестанской области полицейские пресекли незаконное производство алкоголя, ликвидировав подпольный цех, действовавший на протяжении трёх месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Задержан житель Сарыагашского района, который организовал незаконный бизнес у себя дома.
При обыске изъяты: аппарат для обработки и штамповки крышек, готовая алкогольная продукция - 300 бутылок, а также крышки и ёмкости для хранения спиртосодержащих жидкостей.
Ущерб от деятельности подпольного цеха составил около 360 тысяч тенге. Нелегальную продукцию мужчина реализовывал в торговых точках двух районов Туркестанской области.
По факту проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Собранные материалы переданы в департамент экономических расследований по Туркестанской области для принятия законного решения.
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