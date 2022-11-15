Подпольный цех по переработке золотосодержащей руды обнаружили в Жамбылской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" полицейские Мойынкумского района пресекли деятельность подпольного цеха, занимающегося незаконной обработкой сырья, камней, содержащих драгоценные металлы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При обыске в хозяйственной постройке частного дома правоохранители обнаружили электрическую дробильную мельницу, остатки измельченной руды, сито, магнит, тележки для транспортировки пород, лопаты, жидкость с ртутью, два больших котла и около 10 тонн золотосодержащей руды. На складе находились двое рабочих 30 и 58 лет. По словам задержанных, они работали по найму за определенную плату", - говорится в сообщении.