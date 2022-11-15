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  • Подпольный цех по переработке золотосодержащей руды обнаружили в Жамбылской области
polisia.kz Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26
174
Фото: polisia.kz

Подпольный цех по переработке золотосодержащей руды обнаружили в Жамбылской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" полицейские Мойынкумского района пресекли деятельность подпольного цеха, занимающегося незаконной обработкой сырья, камней, содержащих драгоценные металлы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При обыске в хозяйственной постройке частного дома правоохранители обнаружили электрическую дробильную мельницу, остатки измельченной руды, сито, магнит, тележки для транспортировки пород, лопаты, жидкость с ртутью, два больших котла и около 10 тонн золотосодержащей руды. На складе находились двое рабочих 30 и 58 лет. По словам задержанных, они работали по найму за определенную плату", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, цех принадлежал 37-летнему местному жителю. 

По данному факту начато досудебное расследование по статье 295-1 части 1 УК РК - "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы".

В настоящее время ущерб, причинённый государству, устанавливается. Назначен ряд необходимых экспертиз. 

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#добыча #полиция #золото
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:26
174
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