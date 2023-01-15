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Лента новостей

рixabay Сегодня, 23:16
120
Сегодня, 23:16
120
Фото: рixabay

Подпольный покерный клуб устроили в квартире в Актау

На месте были изъяты принадлежности для игры в покер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в департаменте экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области, в одной из квартир жилого комплекса в 17 микрорайоне задержали местного жителя.

Как установлено, мужчина организовал подпольный покерный клуб. На месте находились игральные фишки и карты.

"Ведётся досудебное расследование по статье "Организация незаконного игорного бизнеса". По результатам расследования будет принято окончательное решение с определением степени вины виновных лиц", - сообщили в ведомстве.

Организатору может грозить штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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#Актау #покер #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:16
120
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