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pixabay.com Сегодня, 12:59
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Фото: pixabay.com

Подпольный покер-клуб "накрыли" в Павлодарской области

Департамент АФМ по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту незаконной организации подпольного клуба для азартной игры "Покер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в заведении установлены игроки, обслуживающий персонал, а также обнаружены и изъяты игральные карты, фишки и другие атрибуты игры", - говорится в сообщении.

Иная информация досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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#АФМ #азартные игры #Павлодарская область
Журналист
Сегодня, 12:59
296
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