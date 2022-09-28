Лента новостей
- США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию 17:38 2
- Госзакупки, "Самрук-Қазына" и ГСМ: какие поправки по поручениям президента представили в мажилисе 17:35 25
- Казахстанские акробаты триумфально выступили на домашнем чемпионате Азии 17:27 43
- Обучающий курс для журналистов перед выборами организовали в ЦИК Казахстана 17:25 45
- Более 10 миллионов тенге выделят на предвыборную агитацию кандидата в президенты Казахстана - ЦИК 17:14 92
- Как будут составлять списки избирателей на выборы президента РК, рассказали в ЦИК 17:04 105
- Фиктивные услуги и миллионные хищения выявили по программе ArtSport в Алматы 16:56 122
- Призёру Олимпийских игр по боксу коллеги помогли сохранить единственное жильё 16:40 163
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 16:37 282
- Антикор проверяет работу автопарка "Алматыэлектротранс" 16:12 155
- В Астане, Актобе и Уральске изменились адреса ЦОНов для приёма иностранцев 16:08 187
- Кабинеты робототехники появятся во всех сёлах и моногородах Казахстана 16:04 143
- "Юный Пикассо": Кызылординка получила приглашение на выставку в Лондоне 15:48 200
- Токаев встретился с основателем inDriver 14:57 318
- Глава государства встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics 14:52 181
- Выборы президента Казахстана-2022: Какие новшества ожидают кандидатов 14:23 372
- "Никто никуда не скрылся": Генеральная прокуратура прокомментировала дело Масимова 14:07 407
- Что делать, если вас выгоняют из съёмной квартиры, посоветовал министр юстиции 14:06 416
- Тамара Дуйсенова прокомментировала возможные ограничения россиянам на работу в Казахстане 13:56 375
- Депутат уличила во лжи Минпросвещения по готовности школ для детей с особыми потребностями 13:48 653
- В Казахстане ужесточили требования к детским садам, получающим госзаказ 13:16 303
- Казахстанский союз юристов создал штаб "За честные выборы" 13:11 361
- Подпольный покер-клуб "накрыли" в Павлодарской области 12:59 296
- Почему Beeline прекратит транслировать некоторые российские телеканалы, рассказал глава МИОР 12:44 1035
- МВД: 65 процентов прибывших в Казахстан россиян уже выехали из страны 12:43 292
- Иностранцы будут занимать невостребованные казахстанцами рабочие места — Куантыров 12:41 266
- Вывести из тени квартирных арендодателей потребовала депутат 12:23 633
- Спикер Мажилиса сделал замечание чиновникам за чтение "по бумажке" 12:18 490
- Фейком назвали авиабилеты за 5000 долларов из России в Казахстан 12:12 296
- Токаев: к 2025 году Казахстан подготовит 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов 12:07 237
- Токаев: Цифровые технологии должны облегчить жизнь граждан и обеспечить равенство возможностей 11:58 366
- Казахстанцев предупредили о 10-градусных морозах 11:44 534
- Как будут зимой содержать автодороги, рассказали в КазАвтоЖоле 11:35 321
- Из-за похолодания в Астане раньше срока включили отопление 11:01 351
- Токаев примет участие в работе международного технологического форума 10:43 285
- Призёр Олимпийских игр Василий Левит устроился на работу в Антикор 10:40 311
- Путешественники из Франции узнали казахский язык и в шоке от казахстанских дорог 10:30 2026
- Более 3,5 миллиарда тенге задолжали казахстанские работодатели своим сотрудникам 10:28 243
- В аэропорту Алматы задержали несколько рейсов из-за сбоя в Интернете 09:54 453
- В старейшем университете Франции прошла выставка картин Карипбека Куюкова 09:40 368
- Глава МИД РК принял участие в церемонии похорон Синдзо Абэ 09:30 308
- "Свёл GGG на нет". WBC признал превосходство "Канело" над Головкиным 09:07 367
- Первая бесшовная школа открылась в Казахстане 08:52 527
- 89 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане 08:30 405
- Актюбинским первоклассникам вместо пробы манту ввели живую вакцину БЦЖ 07:48 780
- Павлодарцы обеспокоены подорожанием яиц 07:10 332
- Малыши спят среди тараканов: актаусцы жалуются на детский сад 06:19 398
- Сотрудников акимата Петропавловска уличили во вранье и частых отписках 05:33 536
- Врач назвал способ отказаться от мяса без вреда для здоровья 04:22 462
- Дома в Актобе будут утеплять стройматериалом из овечьей шерсти 03:08 638
- Качеством строительства дорог в Павлодаре заинтересовался Антикор 02:13 425
- 52 тонны контрабандных автозапчастей пытались ввезти в Казахстан из Китая 01:04 433
- 994 АЗС начали практическое применение системы учета реализации дизтоплива 00:40 395
- "Приходите в мой дом!" Детский тренер из Семея размещает мигрантов в своей квартире 00:04 2155
- Beeline прекратит транслировать некоторые российские телеканалы 27.09.2022 1326
- Валерий Меладзе чуть не расплакался во время концерта в Алматы 27.09.2022 25626
- Штормовое предупреждение объявлено в Астане и семи областях Казахстана 27.09.2022 507
- Приезжих бесплатно кормят обедами в ЦОНах Астаны 27.09.2022 8895
- В Алматы прибыли более пяти тысяч россиян 27.09.2022 950
- Мошенничество в особо крупных размерах: в Астане задержали предпринимателя 27.09.2022 678
- Кызылординку оштрафовали за шутку о выселении из жилья 27.09.2022 689
- О казахстанских реформах рассказали на Варшавской конференции по человеческому измерению 27.09.2022 610
- Токаев единственный лидер, пообещавший россиянам укрытие — политолог Дубнов 27.09.2022 2369
- Скончался певец Борис Моисеев 27.09.2022 1521
- Страховая система должна защитить и медработника, и пациента - гость проекта "2022" 27.09.2022 424
- Мужская монополия на власть: почему женщины-бизнесмены выигрывают меньше тендеров 27.09.2022 441
- Врачей из России готовы принять на работу в ЗКО 27.09.2022 767
- Снег и гололёд ожидаются в Казахстане 28 сентября 27.09.2022 558
- Автозапчасти на сумму более 50 миллионов тенге изъяли пограничники в Казахстане 27.09.2022 409
- Президент посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод 27.09.2022 458
- Горячую линию для иностранцев создали в "Правительстве для граждан" 27.09.2022 447
- Акан Сатаев ушёл с поста президента АО "Казахфильм" 27.09.2022 433
- С начала года в Казахстане приняли 320 тысяч заявок на получение ИИН нерезидента 27.09.2022 421
- В Алматы закупили 210 000 доз противогриппозной вакцины 27.09.2022 441
- Токаев: Те, кто выходят на площади и выступают с лживыми лозунгами, не имеют ничего общего с настоящим патриотизмом 27.09.2022 435
- Казахстан будет развивать всестороннее сотрудничество со многими странами, в том числе и США 27.09.2022 636
- "Билет в новую жизнь" - собака, получившая 28 ножевых ранений, обрела любящих хозяев 27.09.2022 517
- Токаев дал поручения по развитию Шымкента 27.09.2022 435
- Соцобъекты начали подключать к отоплению в Астане 27.09.2022 384
- С начала года в Казахстане зарегистрировано 15 тысяч фактов интернет-мошенничества - МВД 27.09.2022 474
Сегодня, 12:59
296
Подпольный покер-клуб "накрыли" в Павлодарской области
Департамент АФМ по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту незаконной организации подпольного клуба для азартной игры "Покер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий в заведении установлены игроки, обслуживающий персонал, а также обнаружены и изъяты игральные карты, фишки и другие атрибуты игры", - говорится в сообщении.
Иная информация досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Поделитесь:
-
Hype news
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 16:37 282
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 4482
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 1291
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 19405
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 1367
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 340521
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 29155
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 1871
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 2813
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 8674
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2032
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 41277
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7049
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 4906
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4183
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3225
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 3671
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5108
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 2821
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 3632
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 2928
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 20263
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 2811
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 3267
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 2844
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 24247
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 181632
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 9667
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 13613
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 4751
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5165
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 13823
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 4435
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 10367
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 4353
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7083
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29156
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 11601
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5058
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 8923
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5196
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22247
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7160
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 7875
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 6315
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 11688
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7102
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 5992
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6055
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 9782
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6212
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 5784
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 8334
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6079
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14012
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 5846
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 5999
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 5886
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 8345
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6110
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 6532
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 7268
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 6778
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 6633
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 6289
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 8741
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 7529
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 8424
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 8689
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 10852
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 14600
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 10269
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 11007
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 9152
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 12614
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 8565
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 10248
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 12460
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 11154
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 10923
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 9993
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 8596
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 8603
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 8954
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8288
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 12550
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9188
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11016
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12072
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 11858
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 9543
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 9834
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25202
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 10763
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 12933
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 9874
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11288
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 11871
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 12979
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11293
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13251
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 12773
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 13883
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 13900
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30376
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14331
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15163
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15043
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 15534
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 15788
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24031
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15289
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 22580
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33153
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17079
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 21787
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 21436
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 23600
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 19648
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 20870
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19073
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19073
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 18952
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 34477
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 20910
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19294
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 23807
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23319
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 23612
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 22895
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 22958
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25084
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 25687
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24353
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 23892
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 24616
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 25348
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 23531
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 26317
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24364
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 24989
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26006
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 27499
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 26659
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 25873
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29213
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 25520
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28391
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26067
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 56857
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 27631
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 26700
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28203
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26318
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 26659
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 26656
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26393
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 28579
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27190
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29189