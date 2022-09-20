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QazSpirits Сегодня, 15:00
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Фото: QazSpirits

Подпольный алкоцех "накрыли" в СКО

Департаментом АФМ по СКО пресечена деятельность  подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Петропавловске, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Надзорниками было обнаружено складское помещение на территории промышленной зоны города, в котором в антисанитарных условиях был организован розлив суррогатного алкоголя в пластиковые пятилитровые ёмкости для дальнейшей их реализации через торговые точки на территории Северо-Казахстанской области.

Спирт и спиртосодержащая жидкость в пластиковых ёмкостях в объеме более 16 тысяч литров, а также приспособления для розлива в пластиковые тары были изъяты.

Проводится досудебное расследование, иная информация разглашению не подлежит.

Видео: АФМ
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#АФМ #нарушение #СКО #Петропавловск
Сегодня, 15:00
124
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