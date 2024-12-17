Сотрудники КНБ и полицейские накрыли два нелегальных цеха по переработке мяса в Астане. Продукцию реализовывали без разрешительных документов и в антисанитарных условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Первый предприниматель арендовал помещение для подпольного убойного цеха, где работали шесть человек. Мясо сомнительного происхождения он приобрел без документов. Готовую продукцию распространял по регионам Казахстана. Второй лжебизнесмен торговал мясом во дворе собственного дома. На товар не было ни документов, ни ветеринарных клейм.

"По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. Для проверки качества изъятого мяса назначена экспертиза", - сообщил начальник отдела УКП ДП Астаны Марк Азволинский.