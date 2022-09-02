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Подпольные игры: семь лет за ставки в покер грозит казахстанцу
Житель Нур-Султана в подвале одного из жилых домов открыл незаконное игорное заведение, где принимались денежные ставки в покер, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на столичный департамент АФМ.
Надзорники рассказали, что житель столицы, с целью извлечения материальной выгоды, в подвальном помещении одного из жилых домов открыл незаконное игорное заведение, проводил азартные игры путем реализации и приобретения фишек за денежные средства.
АФМ сообщает, что гражданину грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
Всего за семь месяцев этого года АФМ пресечена деятельность 82 игорных заведений, из них четыре подпольных казино. Из незаконного оборота изъято порядка трёх тысяч предметов в виде игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, компьютеров, сотовых телефонов, а также денежные средства на сумму свыше пяти миллионов тенге.
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