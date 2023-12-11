Подпольную нарколабораторию организовал иностранец на даче в Алматинской области
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В Алматинской области провели крупную операцию по ликвидации подпольной нарколаборатории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ликвидации нарколаборатории участвовали сотрудники департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с территориальными подразделениями Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и подразделением специального назначения при координации органов прокуратуры.
В результате длительных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны организовавшие на территории дачного дома нарколабораторию двое мужчин. Один из них оказался гражданином ближнего зарубежья.
При обыске помещения полицейские изъяли 130 килограммов прекурсоров, лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы, электронные весы, тепловые пушки, респираторные маски) и около 12 килограммов готовой продукции психотропного вещества мефедрон.
"Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан за незаконные изготовление, хранение в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств. Напоминаем, что данные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", – сообщил заместитель начальника ДПН МВД РК Саркытбай Кусаинов.
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