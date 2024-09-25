Подпольную майнинговую ферму выявили в Астане

Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование уголовного дела о незаконной добыче цифровых активов в Астане без необходимой лицензии, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

"Подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории города Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса. Стоимость добытых цифровых активов за указанный период превысила 143 млн тенге", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования изъято почти 1 300 единиц майнингового оборудования (ASIC), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция.



Кроме того, следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге.



Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК разглашению не подлежат.

"Глава государства в Послании народу Казахстана отметил важность совершенствования нормативного регулирования цифровых активов и майнинга. В сфере незаконного оборота цифровых активов в текущем году уже состоялось 7 приговоров, арестовано имущество добытое преступным путем стоимостью более 1,2 млрд тенге", - подчеркнули в АФМ.

АФМ в очередной раз сообщает, что в соответствии с Законом РК "О цифровых активах" на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".