Подпольную лабораторию по производству мефедрона прикрыли в Алматы

Сотрудники КНБ и прокуратуры Алматы пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"В одном из частных домов южной столицы с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержаны двое граждан Казахстана. В ходе обыска изъято 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке может составлять около 140 млн тенге", — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанные работали на один из зарубежных интернет-магазинов в качестве так называемых "варщиков".