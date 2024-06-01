Подпольную лабораторию по производству мефедрона прикрыли в Алматы
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Сотрудники КНБ и прокуратуры Алматы пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"В одном из частных домов южной столицы с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержаны двое граждан Казахстана. В ходе обыска изъято 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке может составлять около 140 млн тенге", — говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанные работали на один из зарубежных интернет-магазинов в качестве так называемых "варщиков".
"С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", — уточнили в КНБ.